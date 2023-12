Fluminense-Al Ahly | Mondiale per Club | tv | streaming | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 18 dicembre 2023)-Alè una semifinale delpered è in programma lunedì alle 19:00: probabili, diretta tv e. In Arabia Saudita in questi giorni c’è l’appuntamento con ilpere questa sarà l’ultima edizione con la formula che ormai abbiamo ormai imparato a conoscere dagli anni 2000 in poi. Diniz – IlVeggente.it (Ansa)Dal 2025, infatti, si cambia: negli Stati Uniti avrà luogo un vero e propriotra squadre di– saranno ben 32 – mentre resteranno le consuete sfide annuali tra i campioni delle sei confederazioni continentali affiliate alla Fifa e la competizione tornerà a chiamarsi Coppa Intercontinentale. Tornando all’edizione attuale, ...