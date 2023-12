Floro Flores sul sorteggio Champions del Napoli | ”Il Barcellona è forte ma ha iniziato un nuovo ciclo”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Antonio, ex azzurro e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live sulagli ottavi di finale dellaLeague che ha decretato l’avversaria delovvero il: “Dover giocare con ilagli ottavi dipuò essere uno stimolo in più per il” “Dover giocare con ilagli ottavi dipuò essere uno stimolo in più: competere con una squadrae passare il turno vuol dire poter affermare ‘noi ci siamo’. Ilma haun...