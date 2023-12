Fiumicino | i Tavoli del Porto | “Rompiamo il silenzio sulle grandi navi da crociera”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 18 dicembre 2023), 18 dicembre 2023 – “Stanno andando avanti i progetti di due porti aIsola Sacra: ilcommerciale, pubblico, in corrispondenza della foce nord del Tevere, e ilturistico, a pochi metri di distanza, alla foce sud, dove dal 2019 una società privata collegata alla Royal Caribbean ha presentato una proposta di variante per fare arrivare ledadi classe “Oasis”, le piùesistenti al mondo”. E’ quanto si legge in un comunicato a firma Comitato Idel, Associazione Carteinregola, VAS Verdi Ambiente Società, Salviamo il Paesaggio Roma e Provincia, Associazione Mare Libero di Ostia, Cittadinanzattiva Lazio, Lipu/BirdLife Italia, Italia Nostra Litorale ...