Firenze | rider accoltellato e rapinato in pieno giorno a Santa Maria Novella Arrestato minorenne

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nuova aggressione nella zona della stazione di. La polizia haundi origine straniera con l'accusa di rapina aggravata in concorso con un complice al momento rimasto ignoto L'articolo proviene daPost.

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Firenze , su richiesta della Procura ... ()

Andrea, studente e rider: "Mille euro al mese per 12 ore al giorno, 7 giorni su 7. Chi può fa altro"

Andrea Pratovecchi ha 23 anni, studia Economia e Sviluppo e vive acon altri studenti, in una camera in affitto. Per quanto tempo ha lavorato come"Per almeno due anni, con diverse ...

Rapinati di bici e contanti, a Firenze rider in corteo per chiedere sicurezza Repubblica TV

Firenze, rider derubato e preso a calci e pugni LA NAZIONE

Rider accoltellato e rapinato alla stazione. Un minorenne in manette

Dalla stessa siepe è saltato fuori la probabile arma del delitto, ovvero il coltello, oltre ad un altro cellulare di dubbia provenienza, risultato poi sparito ad una turista inglese. Il giovane è ...

NARDELLA BIS, Il Tour de France '24 partirà dal VP

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto questa mattina facendo il punto sul suo operato da sindaco e parlando anche della questione stadio. Queste le sue ...