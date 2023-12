Fiordaliso scoppia in lacrime al GF | poi spiazza Beatrice con una frase osé VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 18 dicembre 2023)ha avuto un crollo in queste ore nella casa del Grande Fratello. Sia i concorrenti, sia il pubblico da casa, sono sempre stati abituati a vedere la donna forte, sicura di sé e determinata. Anche lei, però, come tutti gli esseri umani, ha dei momenti di cedimento e di fragilità. In queste ore, infatti, si è lasciata andare ad uno sfogo con alcuni coinquilini, tra cuiLuzzi, il cui epilogo è stato esilarante. Ecco cosa è successo. Lo sfogo di, e l’epilogo esilarante che ha divertito il pubblico del GF Nella casa del Grande Fratello, complice l’avvicinarsi del Natale, diversi concorrenti stanno iniziando a sentire un po’ la mancanza di casa, ma non solo., ad esempio, si è sfogata conLuzzi palesando la mancanza di un uomo nella sua vita. Lei è sempre ...