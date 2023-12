Finta beneficenza | la Ferragni s’è pentita e piange | “Pronta a donare il milione di euro dei pandoro”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Voglio “chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto: devolverò 1dial Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini”. Così con un video su instagram, dopo lo scandalo della falsa, Chiarain lacrime si scusa per la vicenda delBalocco, che le è costata una sanzione da parte dell’Antitrust, e annuncia di volere rimediare all’errore devolvendo 1diall’Ospedale Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini.in lacrime: “Si può sbagliare nella vita”. Sui… “Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. ...