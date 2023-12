Fine Tutela e offerte di Natale | tutto quello che c’è da sapere per evitare truffe e tagliare le bollette di luce e gas

Fine del Mercato Tutelato : un pericolo o un’opportunità per le famiglie? Ormai il momento è quasi giunto: dal 10 gennaio 2024 per le forniture gas e dal 1° aprile per quelle luce, per le famiglie italiane ci sarà il ... (nicolaporro)

Fine del mercato tutelato : come cambia la bolletta luce e gas dal 2024 e come trovare l’offerta giusta Con il via libera del Consiglio dei ministri dello scorso 5 dicembre, è arrivata la tanto contestata conferma della Fine del mercato tutelato. Una ... (open.online)

Maxi licenziamenti nei call center con la fine del mercato tutelato Lavoratori e sindacati temono una raffica di licenziamenti nei call center, realtà che danno lavoro a migliaia di persone soprattutto al Sud. La ... (quifinanza)