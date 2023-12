Filippo Turetta esce dal reparto di psichiatria | “Tv e Playstation | ma a testa bassa per la vergogna”

Leggi su tpi

(Di lunedì 18 dicembre 2023)daldi, non sarà più guardato a vista Nel giorno del suo ventiduesimo compleanno,, l’assassino di Giulia Cecchettin, lascia ildidel carcere di Montorio Veronese per essere trasferito insieme ad altri 20 carcerati in infermeria. Il giovane, infatti, è considerato “fuori pericolo” rispetto a eventuali gesti di autolesionismo., quindi, non sarà più guardato a vista e d’ora in avanti gli sarà consentito leggere libri e giornali, guardare la tv e giocare alla. Secondo quanto trapela dagli ambienti carcerari il giovane “fatica a sostenere lo sguardo” con chi lo incontra “e si...