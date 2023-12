Fiaccolata ad Angri per Leone | il gatto scuoiato vivo

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) : uniti nella richiesta di giustizia e sensibilizzazionee lasciato agonizzante in strada ad, ilha suscitato un’ondata di indignazione e solidarietà, spingendo la comunità locale a chiedere giustizia per il suo tragico destino attraverso una. Nel cuore di, nel Salernitano, centinaia di persone si sono riunite in una commoventeper commemorare il, vittima di un atto di estrema crudeltà. . Il corteo, organizzato dalla Lega del Cane di Cava de’ Tirreni, ha preso il via alle 18 dalla chiesa di Sant’Antonio di via Orta Loreto ad. In un’atmosfera carica di emozione, i partecipanti hanno avanzato al grido di “Mai più” e ...