Ferrari | le Mille Miglia e il mito che rischiò di rovinare la vita di Enzo

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Indi Michael Mann viene raccontato il periodo più cupo delladi, fondatore dell'omonima casa automobilistica: quellache gliquasi la galera e la fine di una gloriosa carriera. Michael Mann, con(qui la nostra recensione), ha deciso di portare sul grande schermo unnon solo italiano, ma universale. La storia di, d'altronde, grazie anche al marchio automobilistico che ha saputo portare in auge negli anni in cui era in, è quella di un successo su larga scala che parte dall'ingegneria, sfocia nelle competizioni e arriva dritta anche al design. Quella di, però, non è una storia fatta di ...