Fedriga FVG | “priorità all’autonomia delle regioni”

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, sottolinea la necessità di priorizzare l’autonomiarispetto alla riforma del premierato. In un’intervista a ‘La Repubblica’,afferma che mentre l’autonomia richiede una procedura più agevole con decreti attuativi, la riforma del premierato richiede una doppia lettura parlamentare. Esprime fiducia nel completamento dell’autonomia nel prossimo anno, sottolineando l’importanza dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) per garantire standard di prestazioni uniformi sul territorio. Affrontando le preoccupazioni del Sud riguardosostiene che rappresenta un’opportunità virtuosa, smentendo l’idea che il Mezzogiorno non sia all’altezza di una riforma autonomista. Sottolinea che durante ...