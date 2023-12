Fedez replica a Giorgia Meloni | “Singolare che parli di mia moglie | è questa la priorità del Paese?”

“È singolare che pochi minuti fa la premier Giorgia Meloni abbia deciso di salire sul palco per parlare delle priorità del paese. Avrà parlato della ... (ildifforme)

“È singolare che pochi minuti fa la premier Giorgia Meloni abbia deciso di salire sul palco per parlare delle priorità del paese. Avrà parlato della ... (ildifforme)

Anche Giorgia Meloni cita il caso dei Pandori Balocco griffati Chiara Ferragni , pur non citando direttamente l’influencer, e lo fa in occasione ... (blogtivvu)

La replica di Fedez alle parole di Giorgia Meloni contro la moglie Chiara Ferragni : "Influencer sono una priorità - premier?"

«Non ho parlato finora perché la vicenda non riguarda me, mia moglie è una donna indipendente e non voglio sovra determinare nessuno e lei stessa ha ... (feedpress.me)