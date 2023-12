Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Federico Chiesa si sposa con Lucia Bramani: la romantica proposta

è pronto ad andare all'altare con Lucia Bramani . Durante un romantico weekend a Venezia , l'attaccante della Juventus ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua fidanzata. ...

Federico Chiesa e Daniele Rugani, se la proposta di nozze è social ilGiornale.it

Eurosport - Chiesa, rinnovo con la Juve per una stagione ipotesi possibile: poi si ridiscuterà il futuro

In scadenza di contratto nel 2025, Federico Chiesa sarebbe propenso ad accettare il rinnovo con la Juve per un'ulteriore stagione, prolungando dunque fino al giugno del 2026: come riportato ...

I due calciatori bianconeri hanno scelto di fare la proposta di nozze alle rispettive fidanzate a distanza di poche ore. Foto e video sono diventati virali sul web ...