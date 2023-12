Federica Pellegrini criticata sui social | “Dal vivo non è così bella!” La perfetta replica della campionessa

Leggi su isaechia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Lo scorso luglioha annunciato di essere in dolce attesasua prima figlia con il marito ed ex allenatore Matteo Giunta. Attraverso un reel pubblicato sui, la, insieme a Matteo, aveva confermato i rumors sulla presunta gravidanza mostrando il ‘pancino’ con su impressa la scritta: “Well take it back!“, cioè “ce lo riprenderemo“. Con tale messaggio,aveva manifestato la sua determinazione nel voler riconquistare il suo record mondiale nei 200 metri, battuto dopo 14 anni dalla nuotatrice Mollie O’ Callaghan. ‘La Divina’, oggi al nono mese di gravidanza, si appresta a festeggiare un Natale speciale, consapevole che uno dei suoi desideri si è finalmente avverato., pochi mesi prima di scoprire di avere in grembo ...