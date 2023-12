FC 24 Obiettivo Sorpresa FC PRO Open – Nazione misteriosa

Leggi su imiglioridififa

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominatoFC PROrilasciato durante la seconda stagione di Ultimate TeamFC PRO(18 dicembre) Segui la quarta giornata dell’FC PRO, in diretta dalle 18:00 UTC del 18 dicembre, per trovare l’indizio sullae completare l’. Ladi questa settimana non è ancora stata svelata. Aggiorneremo questo articolo non appena disponibile Numero di incarichi da completare: 1 Premio Finale: 1x Pacc. giocat. oro rar 83+ Non Scambiab. Scadenza: 19 ...