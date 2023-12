“Fatelo vedere alla famiglia di Beatrice” Grande Fratello | spunta il video che incastra Anita

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tranon scorre buon sangue e il loro rapporto tormentato lo abbiamo visto nel corso di questi mesi del. Una delle ultime stoccate all’attrice è stata quando ha preso le difensive di Massimiliano Varrese, ripreso in diretta da Alfonso Signorini a causa del suo comportamento violento e maleducato conLuzzi, e per il quale si sono lamentati anche i social, personaggi del mondo dello spettacolo e il settimanale Vanity Fair. “Massimiliano non è così, ma qui nessuno pensa quelle cose. Ci sono un po’ di cose che non mi tornano. Tu spingi le persone al limite. Al limite arrivano le persone con te è questa la realtà. Le spingi al limite, sì te lo dico io perché è la verità. Quella è una battuta, sai quante ne fai lei. Quante ne dice lei da ...