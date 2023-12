Far west a Tor de’ Schiavi | l’uomo che ha sparato era ubriaco | “Poteva fare una strage”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 dicembre 2023)unaieri mattina il 49enne che ha impugnato una pistola e ha iniziato a sparare in via Tor de’a Roma, nel quartiere di Centocelle. Quando la Polizia è arrivata lo ha trovato ancora con l’arma in mano e in brevissimo tempo ha ricostruito l’accaduto. Il 49enne rimproverato perchè stava danneggiando le auto ha iniziato a sparare Il 49enne aveva bevuto, evidentemente, qualche drink di troppo, una volta in strada aveva iniziato a danneggiare le auto in sosta. Sono stati i passanti a esortarlo a smettere, a cercare di calmarlo per evitare conseguenze più serie alle vetture parcheggiate. Ma l’invito è stato preso, evidentemente, come una provocazione dalche ha sfoderato una pistola e ha iniziato a sparare all’impazzata. Uno dei proiettili ha colpito un uomo a una ...