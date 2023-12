Fact checking e censura | come cambia internet dal prossimo febbraio

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 dicembre 2023) «Quando si comincia are, laprima o poi ti si ritorce contro». A parlare non è un profeta e tanto meno il personaggio più politically correct sulla faccia del pianeta, ma Elon Musk. Sì, Mister X (o meglio, Mister Ex-Twitter) non si risparmia dal palco di Atreju quando viene interrogato sul futuro della comunicazione digitale e ha affondato: «L’Ue si è dotata di una mole eccessiva di regolamentazioni». Un colpo secco al perbenismo digitale, della misurazione delle parole online, per non offendere esagerare o - ormai - semplicemente esprimersi. Tutto ha avuto inizio il venerdì 25 agosto con l'entrata in vigore delle nuove regole riguardanti la responsabilità delle piattaforme per i contenuti online, ovvero il Digital Services Act (DSA). Questo rappresenta una vera e propria svolta, considerando che la normativa precedente del 2000 era ...