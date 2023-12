F1 | Domenicali | “Stiamo pensando a dei cambiamenti Giornate dedicate esclusivamente alle libere non danno lo spunto giusto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “Il nostro sport è da sempre caratterizzato da cicli, legati da una combinazione di una macchina fortissima e un pilota straordinario. Con Max Verstappen abbiamo visto da un lato un pilota maturo nella gestione di gara e qualifiche, mi ricorda Michael Schumacher nel non lasciare niente a nessuno”. Il presidente e amministratore delegato della F1 Stefanoai microfoni de “La Politica nel Pallone” analizza così quanto accaduto nel Mondiale 2023 che si è concluso ad Abu Dhabi. “Ci sono delle similitudini sotto questo punto di vista – ha proseguito -, come abbiamo detto i cicli vincenti sono legati a un contesto dove tutti vanno di pari passo”. Non solo attualità sportiva, ma anche regolamentare: “In calendario rimaniamo con sei gare sprint, abbiamo una riunione in cuiad alcuni...