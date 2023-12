Export | digitale e green La riscossa del Mezzogiorno

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Qualcuno potrebbe chiamarla la rivincita del Sud. E forse, a leggere i dati, pare proprio così. Perché la verità è che c’è unche dimostra di poter correre più veloce del resto d’Italia. Ed è quello delle medie imprese industriali del Meridione. Tutto nero su bianco, proprio mentre il governo sta mettendo a terra la Zes unica per il Sud, nell’ultimo rapporto “I fattori di competitività delle medie imprese del: il ruolo dei capitali strategici” realizzato dall’Area Studi di Mediobanca, dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere e presentato oggi a Catania presso la Camera di Commercio. Ebbene, l’87% di queste ambasciatrici del capitalismo familiare, ovvero le piccole e medie imprese da Roma in giù, conta di chiudere quest’anno con un aumento di fatturato (contro il 76% di quelle del Centro Nord) mentre il 92% prevede aumenti ...

