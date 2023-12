Ex Lecce | Ceesay | 'Sarei rimasto | ma dovevo pensare alla mia famiglia'

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Assan, ex attaccante delattualmente in forza al Damac in Arabia Saudita, ha parlato in un'intervista a Pianeta. Queste...

A segno l'ex Tottenham e Marsiglia N'Koudou con una doppietta e anche l'exAssan

Assan Ceesay, ex attaccante del Lecce attualmente in forza al Damac in Arabia Saudita, ha parlato in un'intervista a Pianeta Lecce. Queste le sue principali dichiarazioni: IL LECCE - "Non dimenticherò ...

Brindisi-Picerno 1-1: Bunino risponde a Santarcangelo tra gli applausi del Fanuzzi

Il Brindisi strappa un buon punto contro il Picerno e inizia a dare forma al suo campionato. La formazione biancazzurra esce tra gli applausi del suo pubblico e con qualche rimpianto per non ...