Europee | Conte | “Escludo di candidarmi | il M5s non mente agli elettori” E punge Draghi | “Ruolo in Ue? Aspettiamo la sua agenda”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “Una mia possibile candidatura alle prossime? Lanel modo più assoluto. Noi non mentiamo. Io mi potrei candidare solo chiedendo il voto per svolgere un mandato parlamentare in Europa, ma ritengo che questo impegno nel Parlamento italiano sia assorbente e non vedo alcuna possibilità disolo per incrementare i voti. Da noi c’è una serietà di condotte e di atteggiamento con gli”. A precisarlo il presidente M5S Giuseppe, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati.ha poi provocato l’ex premier Mario, commentando l’ipotesi di un suo possibileai vertici dell’Unione europea, dalla presidenza della prossima Commissione a quella del ...