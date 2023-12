Europa League | Milan-Rennes e Feyenoord-Roma | date e orari UFFICIALI

Il Rennes sarà l'avversario del Milan nei playoff di Europa League (15-22 febbraio 2024). Ecco come sta andando la stagione dei rossoneri (pianetamilan)

Poteva andare meglio, ma perché fosse così le italiane avrebbero dovuto mettersi in condizione diversa soprattutto in Champions League . Di sicuro ... (panorama)

“Non importa che squadra affronteremo in Europa League . Se vogliamo vincerla dobbiamo batterle tutte. Non è facile lavorare con tutti questi ... (sportface)

Il Rennes è già carico: "Milan punto di riferimento del calcio europeo"

Rennes già carico per l'impegno dicontro il Milan: il messaggio del club francese in vista della doppia sfida Il Rennes, tramite i propri canali ufficiali, ha così lanciato la sfida al Milan in vista del doppio impegno ...

Sorteggi Champions League, gli ottavi: Napoli-Barcellona, Inter-Atletico Madrid, Lazio-Bayern Monaco. Europa... Corriere della Sera

Rennes, l'avversaria del Milan in Europa League: formazione, giocatori e classifica in Ligue 1

Rapidi, pronti a tagliare al centro e a puntare la porta. L'identikit è quello di molti esterni offensivi che ci sono in circolazione e si può applicare anche ad Amine Gouiri ...

Il Napoli riporta bei ricordi alla mente di Xavi: il precedente del 2022

Il Napoli ha pescato il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League. Il doppio confronto previsto tra febbraio e marzo prossimi non sarà il primo nelle competizioni europee e non sarà neanch ...