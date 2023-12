Europa League | il calendario degli spareggi | le date delle partite di Milan e Roma

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 dicembre 2023) E’ andato in scena il sorteggiodie sono due le squadre italiane pronte a scendere in campo: ile la. L’Atalanta, invece, ha già staccato il pass per gli ottavi di finale. Sorteggio alla portata per la squadra di Stefano Pioli che dovrà vedersela contro il Rennes. L’appuntamento dell’andata è previsto a San Siro alle ore 21:00 del 15 febbraio, il ritorno in Francia giovedì 22 febbraio alle 18.45. Ancora il Feyenoord sulla strada della. L’andata è in programma in Olanda il 15 febbraio alla 18:45, il ritorno allo stadio Olimpico giovedì 22 febbraio alle 21:00.