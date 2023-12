Europa League | i sorteggi | Feyenoord-Roma e Milan-Rennes

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Idiconoscono le rispettive avversarie dei play off. Le vincitrici poi verrannoate tra le qualificate dirette agli ottavi tra cui c’è anche l’Atalanta avversarie degli ottavi. Ilpesca i francesi del, lagiocherà per il terzo anno di fila contro il. Gli abbinamenti:Lens – Friburgo Young Boys – Sporting Benfica – Tolosa Braga – Qarabag Galatasaray – Sparta Praga Shakhtar Donetsk – Marsiglia Le date per le gare di andata e ritorno: Spareggi andata (15 febbraio 2024):e ...