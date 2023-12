Europa League | ai playoff sarà ancora Roma-Feyenoord Il Milan pesca i francesi del Rennes

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nei sorteggi per idila, testa di serie perchè seconda nel suo girone diilcon cui rinnova per il terzo anno consecutivo la sfida, mentre il, che non era testa di serie perchè terza nel suo girone di Champions, se la vedrà con idel. Lo spareggio deisi disputerà con gare di andata e ritorno: la prima...