ESCLUSIVA Boniek | “Roma | attenta al Feyenoord…” e Gasparri “La società sia più presente”

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Lasi lecca le ferite dopo la cocente sconfitta nello scontro diretto col Bologna, che ha fatto precipitare gli uomini di Mourinho al settimo posto in classifica. Una partita che Zbigniewnon ha potuto seguire, ma nel polacco non è svanito l’amore per i colori giallorossi. L’ex calciatore della squadra capitolina è stato L'articolo proviene da Il Difforme.