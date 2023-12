Era già tutto pronto | stavolta Zoro va oltre i limiti | il video è un caso | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Partiamo dalla premessa, doverosa: in settimana Marta Fascina in persona ha voluto smentire ufficialmente l'indiscrezione pubblicata dall'Espresso secondo cui la deputata di Forza Italia e ultima compagna di Silvio Berlusconi avrebbe intenzione di realizzare insieme a Francesca Verdini (la figlia di Denis e fidanzata di Matteo Salvini) un docu-film sulla sua vita insieme al Cavaliere, sulla scia del clamoroso successo di Unica con cui Ilary Blasi ha dato la sua versione a proposito della rottura con Francesco Totti, spernacchiando il Pupone. Ma nel magico mondo della satira di sinistra, smentite e buon gusto sono fattori secondari e così a Propaganda Live, su La7, Diego Bianchi in artepensa bene di scherzarci su. Il buon Makkox, pur sottolineando come la notizia sia priva di fondamento, lancia la clip del film in arrivo. Sullo schermo scorrono le immagini di ...