Enzo Ferrari e Mesul Özil | la somiglianza impressionante è virale FOTO

Leggi su cultweb

(Di lunedì 18 dicembre 2023)è uno dei giocatori più talentosi d’Europa che, attualmente, veste la maglia dell’Arsenal, ma nonostante questo, le cronache hanno iniziato a parlare di lui anche pee la sua inquietantecon. Il particolare è stato messo in evidenza proprio dal web dove ha iniziato a circolare unain cui i loro volti vengono associati in parallelo e messi a confronto. I tratti somatici in comune sono talmente tanti che sarebbe giusto parlare di un caso di sosia. Una coincidenza che, però, è stata subito trasformata in un piccolo caso mediatico. A dare forza a questo, poi, alcuni particolari destinati a legare ancora di più i due personaggi. Tra tutti una data essenziale, il 1988., infatti, muore all’età di 90 anni ...