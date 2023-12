Enrico Brignano | “Sono dalla parte di chi combatte per la pagnotta | merita più attenzione di un influencer”

Leggi su tpi

(Di lunedì 18 dicembre 2023): “di chiper la” “Chiper lapiùdi un”: lo dichiarain un’intervista a La Repubblica in occasione del suo nuovo spettacolo, Ma… diamoci del tu!, in programma all’Auditorium Conciliazione di Roma dal 19 dicembre al 17 gennaio. Parlando della sua vita privata, il comico afferma: “Minati ecresciuti due bambini, Nicolò di due anni, e Martina di sette che parla come un vulcano. Insommapapà, ma stabilire la mia anagrafe è relativo: col pubblico devi essere eterno. Forse, non è ...