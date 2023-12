Emma Marrone | quando apparve per la prima volta in tv

(Di lunedì 18 dicembre 2023) In queste ore sta girando sui social un vecchio video di, risalente alla suapartecipazione in tv L'articolo proviene da Novella 2000.

Emma Marrone farà parte dei 27 Big in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo , tredici anni dopo la sua prima volta sul palco ... (isaechia)

Elodie non riesce a rimanere fuori dalle polemiche, soprattutto se queste riguardano il corpo femminile e l’uso che se ne fa. Stavolta la cantante è ... (ildifforme)

Elodie contro "gli artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita..."

Ci ha pensatoa commentare ulteriormente. "Sono una persona libera di essere come sono e di mostrarmi come voglio. Vorrei che la stessa libertà l'avessero tutte. In America sul palco con ...

Emma Marrone, l'uomo che ha baciato al concerto rompe il silenzio e rivela tutta la verità - GalleriaNews GalleriaBorghese.it

Emma Marrone bacia un fan, ma chiarisce: "Non è una molestia". Perché Libero Magazine

Emma al Demodé Club, il primo live è straripante: “Tappa bellissima e super emozionante” – VIDEO

Emma al Demodé Club, il primo live è straripante. La cantante salentina: “Tappa bellissima e super emozionante” ...

Anna Oxa, dalle quindici partecipazioni a Sanremo ai tre matrimoni: chi è la cantante ospite oggi a Domenica In

Il 2010 ha segnato l'ennesima svolta artistica, con l'apparizione in televisione come ospite nel talent show Amici di Maria De Filippi, annunciando il suo nuovo album dal sound pop-inglese e duettando ...