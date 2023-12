EMAIL TRUFFA CON LA RICHIESTA DI PAGAMENTO CHE ARRIVA AD UN DIPENDENTE

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Gli aggressori adottano un trucco ingannevole inviando fatture false alle aziende per servizi inesistenti e riescono a ottenere ilgrazie all’involontario aiuto dei dipendenti. Vediamo come funziona questa. L’inganno consiste nell’inviare ladia unche cade nella trappola dell’inoltro del messaggio. Innanzitutto, il fatto che uncasuale riceva un’anziché il reparto contabile dovrebbe sollevare un campanello d’allarme. I criminali di solito non hanno accesso agli indirizzieffettivi degli addetti alla contabilità e utilizzano database di spam che contengono principalmente contatti pubblici. Pertanto, questevengono di solito ricevute dai dipendenti delle ...