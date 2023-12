(Di lunedì 18 dicembre 2023) Andreatorna in pista dopo quattro anni die la fidanzataha condiviso un dolced'e di incoraggiamento. "Dopo 4 lunghi e difficili anni, da oggi sono di nuovo ...

Elodie: il messaggio d'amore per Iannone per la fine della squalifica

Andrea Iannone torna in pista dopo quattro anni di squalifica e la fidanzataha condiviso un dolced'amore e di incoraggiamento. "Dopo 4 lunghi e difficili anni, da oggi sono di nuovo libero. Buona fortuna a me!" , ha scritto il pilota sui social network . In ...

Elodie: il messaggio d'amore per Iannone per la fine della squalifica Corriere dello Sport

Andrea Iannone, fine del tunnel: "Sono libero". Termina la squalifica per doping, il messaggio social e la risposta di Elodie Virgilio Sport

Elodie: il messaggio d'amore per Iannone per la fine della squalifica

Andrea Iannone torna in pista dopo quattro anni di squalifica e la fidanzata Elodie ha condiviso un dolce messaggio d'amore e di incoraggiamento. "Dopo 4 lunghi e difficili anni, da oggi sono di nuovo ...

Elodie, cuore in fiamme per Andrea Iannone: cosa ha scritto e perché

Reduce dal successo di Red Light e del suo tour, Elodie ha condiviso nelle scorse ore un dolce messaggio su Instagram indirizzato al compagno Andrea Iannone, pronto a fare il suo ritorno in pista in ...