Eh già | nuovo singolo di Mois G

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Da venerdì 22 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Eh già”, ildiG già disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 dicembre. “Eh già” è un brano autobiografico che mette in evidenza i pensieri dell’artista. Mostra il suo ragionamento fino a quando si rassegna, perché non sa se i suoi sforzi porteranno a qualcosa. “Ha perso tutto, ha dato tutto per la sua musica fino a scordarsi chi è veramente”. Sono parole intense espresse dall’artista, ma in una chiave non triste, bensì abbastanza energica. Il progetto è seguito dall’A&R Massimo Guidi per la M&M-D&G Music. Edizioni M&M-D&G Music – Thaurus Publishing “E io ci credevo davvero. Ma le parole le porta via il vento”, con questa frase l’artista riassume il concetto della nuova release. BiografiaG, all’anagrafe Sensi ...