Egitto | Al-Sisi stravince le elezioni | rimarrà in carica fino al 2030 Ma dovrà fare i conti con la forte crisi economica e le tensioni sociali

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Abdel Fattah al-si è assicurato un terzo mandato come presidente dell’in un momento delicato per il Paese arabo che si trova in un contesto ditensione sociale e, oltre alla guerra a Gaza che ha coinvolto il Cairo dal 7 ottobre. Secondo l’Autorità elettorale nazionale egiziana, al-ha ottenuto l’89,6% dei voti (circa 39 milioni) con un’affluenza alle urne che ha raggiunto il 66,8%, un’adesione “senza precedenti”, ha affermato il capo dell’autorità Hazem Badawy. Al-correva contro altri tre candidati, nessuno dei quali era di alto profilo. Il potenziale candidato più importante, l’ex parlamentare Ahmed al-Tantawi, ha concluso la sua corsa lamentandosi che la sua campagna era stata ostacolata e che decine di suoi sostenitori ...

Al-Sisi: "La guerra di Gaza è una minaccia per la sicurezza egiziana"

Il conflitto in corso nella Striscia di Gaza fra Israele e Hamas "rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale egiziana": lo ha affermato il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ...