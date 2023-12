Ecco le aziende coinvolte nella simulazione Nato di guerra cyber

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Si è svolta la scorsa settimana una tre giorni di esercitazione Crossed Swords organizzata dal centro di eccellenzadellacon sede a Tallinn, in Estonia. Presente con la sua tecnologia anche Telsy (la controllata di Tim), insieme ad altre seidel settore. Crossed Swords ha ripreso da dove un’altra esercitazione, Locked Shields, si era interrotta ad aprile. Quest’ultima, che si svolge annualmente dal 2010, aveva coinvolto oltre 3.000 partecipanti da 38 nazioni diverse, impegnatipiù grande esercitazione di difesa cibernetica al mondo con attacchi “dal vivo”. Crossed Swords, invece, è un’occasione di addestramento per le operazioni cibernetiche offensive. Si svolge in un contesto fittizio in cui la nazione insulare amica di Berylia è incon la nazione insulare meridionale ...