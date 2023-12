Ecco cosa vi dà più fastidio in amore | secondo il vostro segno zodiacale

Per otto anni sono stati analizzati i dati di oltre un milione e mezzo di persone: ecco le problematiche causate dallo Smog in eccesso e quali sono ... (ilgiornale)

Chiara Ferragni chock : “Ho sbagliato - ecco cosa farò per farmi perdonare”

Dopo la maxi-multa dell’Antitrust per per il caso del pandoro “griffato” Balocco, Chiara Ferragni appare in video per chiedere scusa e assumersi le ... (thesocialpost)