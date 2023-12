Eboli | ciclista travolto ed ucciso sulla provinciale 204

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è verificato intorno alle 10 di questa mattina nella zona industriale dial confine di Battipagliastrada204, l’incidente stradale fatale per un 22enne in sella ad una mountain-bike. Il giovane di origini malesi percorreva la strada quando è statoda un veicolo guidato da un cittadino italiano di 31 anni. I carabinieri della compagnia dihanno effettuato i rilievi per fare chiarezzadinamica. Il giovane extracomunitario è caduto a terra ed è inutile l’arrivo dei soccorsi. Il conducente della vettura è stato condotto in ospedale per effettuare i rilievi relativi ad escludere la presenza di droghe ed alcol nel sangue. Un ennesimo incidente stradale che allunga la lista dei morti sulle arterie salernitane. ...