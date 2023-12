È stata davvero Carole Middleton a spingere la figlia Kate tra le braccia di William?

Leggi su amica

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il 14 dicembre sono diventati disponibili su Netflix gli ultimi sei episodi della sesta stagione di The Crown, la popolare serie tv di Peter Morgan dedicata alla saga dei Windsor. Si tratta del gran finale del programma. Il punto conclusivo di un discorso iniziato nel 2016 e che ha permesso di ripercorrere, sul piccolo schermo, la storia della monarchia britannica a cominciare dai primi anni di regno della regina Elisabetta. Ma se già la prima stagione di The Crown aveva fatto chiacchierare, non meno polemiche ha generato l’ultima. Non sempre – questa la principale obiezione -, infatti, è facile capire dove la fantasia superi la realtà. In quali punti del racconto, vale a dire, gli sceneggiatori si siano presi eccessive libertà deformando la veridicità del racconto. Proprio come è ...