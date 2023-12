È morta Susanna Parigi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Èlunedì, all’età di 62 anni,, cantautrice fiorentina e docente del conservatorio di Milano. Diplomata in pianoforte al conservatorio Cherubini di Firenze, è stata pianista di Riccardo Cocciante e Fiorella Mannoia, vocalist e fisarmonicista di Claudio Baglioni e Raf. Ha collaborato a livello internazionale con Pat Metheny, Noa e Tony Levin. Ha lavorato in diverse trasmissioni televisive, da “Fantastico 6” con Pippo Baudo a “Serata d’onore” passando per “Pronto chi gioca”, “Tam Tam” Village con Carlo Massarini e “Sognando Sognando” con Mino D’Amato oltre che ad aver suonato nell’orchestra di Sanremo. Ha otto cd all’attivo come cantautrice e un dvd live registrato al Teatro dell’Arte di Milano. Nel 2015 ha scritto il libro Il suono e l’invisibile-Musica come stile di vita, edizione Infinito. La sua scrittura ...