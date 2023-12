Durante | “Juventus favorita al titolo | l’Inter…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Sabatino: “al, l’Inter manca di cinismo. Lautaro? Giocatore fantastico, ma il Pallone d’Oro è lontano” Sabatino, noto intermediario di calciomercato sudamericano, è intervenuto ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it per affrontare diversi temi di Serie A. In questo estratto dell’intervista,candida laalla vittoria dello scudetto, perché “più cinica” rispetto all’Inter, squadra che tifa fin da ragazzo. Inoltre, si esprime su Lautaro Martinez e sulle possibilità dell’argentino di conquistare il Pallone d’Oro. Lautaro Martinez, sempre più bandiera dell’Inter, è un giocatore che può potenzialmente arrivare un giorno a lottare per il Pallone d’Oro? “Lautaro Martinez è un giocatore ...