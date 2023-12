Due ventenni minacciano i passanti con un fucile e aggrediscono gli agenti | uno in fuga | l’altro in manette

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Bergamo. Domenica mattina di follia in centro città per dueche minacciavano icon unmodello carabina. In questura sono arrivate diverse segnalazioni di persone allarmate e spaventate dai due soggetti, che non è chiaro quali intenzioni avessero. Sono così partite tre volanti e una pattuglia della Digos alla ricerca dei due giovani, seguendo le descrizioni fornite dai cittadini. I ragazzi sono stati intercettati in via Don Luigi Palazzolo, ma alla vista deglihanno reagito aggredendoli e ferendo tre di loro, anche se in modo non grave. Dopo una brevea piedi sono stati visti introdursi nell’ex mercato ortofrutticolo di via San Giorgio, ma quando i poliziotti sono entrati uno era già scappato.è stato invece bloccato e arrestato in attesa del ...