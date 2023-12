Dove si nascondono i terroristi L' appello di Tajani a Israele

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Per mettere fine al conflitto trae Hamas «non servono linee rosse ma bisogna dare luce verde per una tregua che porti alla pace e all'obiettivo più importante: due popoli e due Stati». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, a margine della conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina. «Non sarà facile ma è il primo obiettivo: libertà didi esistere senza minacce e del popolo palestinese di avere un proprio Stato. In questa direzione dobbiamo impegnarci come Europa e come G7» ha aggiunto. Poi il ministro degli Esteri ha rivolto undirettamente al governo di Tel Aviv: l'obiettivo è l'urgente salvaguardia della popolazione civile, la prima a rischiare la vita in questo conflitto che non lascia intravedere la sua fine imminente. "Idi ...