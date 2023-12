Dopo l’Occidente | la Cina La grande fuga che riporta Mosca alla Guerra Fredda

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Trent’anni di mercato spazzati via, in un sol colpo. Ci sono voluti tre decenni per costruire solidi ponti tra la finanza occidentale e quel che rimaneva dell’Urss, all’indomani della sua disintegrazione, cominciata nel 1989 con la caduta del Muro di Berlino e i primi rovesci nelle Repubbliche satellite, Romania in primis. Ma ne sono bastati quasi due perre il calendario all’anno zero. Lamossa dRussia contro l’Ucraina ha spazzato via banche, assicurazioni, aziende occidentali dFederazione, per l’effetto della reazione emotiva al conflitto, combinato con la paura di rimanere invischiati nelle sanzioni o, peggio, delle nazionalizzazioni coatte più volte minacciate da Vladimir Putin. E così, la presenza delle istituzioni finanziarie occidentali in Russia è tornata ai livelli della ...