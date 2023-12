Doping | il siepista Ahmed Abdelwahed squalificato per 4 anni

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma – Ilazzurroè statoper quattro, per violazione della normativa anti(presenza/uso di Meldonium). Il dispositivo è stato pubblicato sul sito ufficiale di AIU (Athletics Integrity Unit) nella giornata del 14 dicembre 2023: cancellati i risultati a partire dal 19 agosto 2022, giorno della finale dei 3000 siepi agli Europei di Monaco di Baviera conclusi al secondo posto. I quattrodi squalifica decorrono a partire dal 7 settembre 2022. (Fonte fidal.it)