Donna trovata morta in strada | aveva il cranio fracassato

Tempo di lettura: 1 minutoSarà il comune di Ceppagatti, in provincia di Pescara, a farsi carico delle spese per il funerale di Concetta Infante, la ... (anteprima24)

Caserta. Sarà il Comune di Cepagatti (Pescara) a pagare le spese per i funerali di Concetta Infante 77enne trovata in un baule a Mondragone ... (casertanotizie)

Pubblicato il 13 Dicembre, 2023 E’ Fiorenza Rancilio la donna di 73 anni che è stata trovata morta con un’evidente lesione alla testa in ... (dayitalianews)

Milano - donna trovata morta in casa con lesioni alla testa

commenta A Milano, una donna di 73 anni, Fiorenza Rancilio, è stata trovata morta in casa con evidenti lesioni alla testa. È accaduto in via ... (247.libero)