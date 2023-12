‘Domenica In’ | Anna Oxa | «L’amore è uno stato»

Leggi su funweek

(Di lunedì 18 dicembre 2023)Oxa torna in tv e sceglie Domenica In. Con Mara Venier, l’artista ripercorre la sua lunga carriera e vita. C’è spazio anche per i sentimenti e alla domanda di Mara Venier se si ama una sola volta nella vita,Oxa risponde: «Non è vero, perchéè uno, poi noi confondiamocoi nostri fabbisogni». LEGGI ANCHE: ‘DOC. Nelle tue mani 3’, Luca Argentero: «Una serie che non teme di affrontare temi scomodi» «Quindi a volte abbiamo bisogno di ritrovare delle cose che mancano a noi in una relazione o in un rapporto, perché ci sentiamo più sicuri. – continuaOxa – Perché tutti cerchiamo, come dire, una verità dentro di noi. Tutti cerchiamo in qualche modo, quella parte di noi, quell’essenza di noi… Non trovandola, ci permette di fare solo dei grandi ...