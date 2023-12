(Di lunedì 18 dicembre 2023) IL DRAMMA. Sgomento per la morte della 18enneBagattini nel tragico incidente di Nembro. Abitava ad Albano, ma era molto legata a Scanzorosciate, dove aveva quasi tutte le sue amicizie e dove stasera il Consiglio comunale si è aperto con un minuto di silenzio. Messaggi di cordoglio anche sui social.

Mediterranea Inferno e gli spettri di una vita mai vissuta: intervista a Lorenzo Redaelli

... dal cinema, dalla musica, daie dalla produzione culturale di chi c'era prima, tanto ... Che è poi quella dell'esperienza del: quello che li accomuna, alla fine, è essere tutti e tre ...

Dolore e ricordi per Sofia: «La tua luce continuerà a brillare» L'Eco di Bergamo

Video funerali Giulia Cecchettin: Un Commiato Emozionante tra Ricordi e Dolore Familiare Tendenzediviaggio

Dolore e ricordi per Sofia: «La tua luce continuerà a brillare»

Sono ore di dolore per i familiari e gli amici di Sofia Bagattini, la ragazza di 18 anni morta nella notte tra sabato 16 dicembre e domenica 17 in un tragico incidente stradale in auto a Nembro. La Fi ...

Giornata dei migranti: l’impegno della Croce Rossa e la speranza di Lampedusa

Sono oltre 78mila le persone accolte dalla Croce Rossa Italiana nell’hotspot di Contrada Imbriacola. L’imponente macchina della solidarietà e il servizio di «Restoring Family Links» ...