Dodicesima giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nellala Germani Brescia si conferma ancora capolista battendo Reggio Emilia per 70-77. Le Rondinelle hanno due punti di vantaggio su Venezia che, passando a Bologna per 84-85, si issa al secondo posto. Seconda vittoria consecutiva per Milano, che si aggiudica il derby contro Varese(70-74). Crollano, invece, Trento a Treviso(86-78), e Tortona a Cremona(83-67). Bene Pesaro, che supera Pistoia(74-73), Scafati contro Napoli(91-85), e Sassari su Brindisi(85-84).: I RISULTATI REGGIANA-BRESCIA 70-77 VIRTUS BOLOGNA-VENEZIA 74-75 VARESE-OLIMPIA MILANO 70-74 UNIVERSO TREVISO-TRENTO ...