Disturbi imbarazzanti più comuni | come prevenirli e gestirli

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il Natale è ormai alle porte e, mentre ci si prepara a grandi tavolate e occasioni conviviali, meglio non farsi trovare impreparati di fronte a quei piccoli imprevisti di salute che potrebbero guastare le feste perché, oltre a minare temporaneamente il nostro benessere, possono anche generare imbarazzo, compromettendo così il piacere di stare con gli altri. Infatti, secondo una ricerca condotta da Human Highway per ASSOSALUTE, l’Associazione nazionale farmaci di automedicazione, parte di Federchimica, sono diversi iche creano imbarazzo agli italiani durante le vacanze natalizie: il 43,9% teme aerofagia e flatulenze, il 30,8% l’alitosi, il 13,4% le perdite urinarie occasionali. ASSOSALUTE ha così elaborato una serie di suggerimenti pratici per prevenire e gestire con serenità questisconfiggendo, al contempo, gli imbarazzi che questi ...